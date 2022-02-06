Російська біатлоністка пожалілася на умови, які надають спортсменам в Пекіні
Київ • УНН
КИЇВ. 6 лютого. УНН. Російська біатлоністка Валерія Васнєцова пожалілася на умови, які надають спортсменам в Пекіні під час карантину. Про це повідомляє УНН з посиланням на АР.
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Недостатньо їжі. Неїстівні страви. Немає тренувального обладнання. Деякі олімпійські спортсмени, яким не пощастило отримати позитивний результат на коронавірус на Олімпіаді в Пекіні, відчувають, що умови карантину значно погіршують ситуацію.
«У мене болить живіт, я дуже бліда, а навколо очей у мене величезні чорні круги. Я хочу, щоб все це закінчилося. Я плачу кожен день. Я дуже втомилася», – написала в Instagram російська біатлоністка Валерія Васнєцова з одного із так званих карантинних готелів Пекіна.
Спортсменка опублікувала фотографію, на якій, за її словами, «сніданок, обід і вечеря вже п’ять днів» — піднос із їжею, що включає звичайні макарони, апельсиновий соус, обвуглене м’ясо на кістці та кілька картоплин.
Вона сказала, що в основному виживала на кількох шматочках макаронів, тому що решту з’їсти було просто неможливо. Васнєцова додала, що сильно схудла.
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Готелі на карантині все частіше стають об’єктом критики з боку спортсменів та їхніх команд, які вимагають від організаторів покращення. Також не вистачає прозорості, оскільки лише деякі вірусопозитивні спортсмени змушені перебувати в готелях на карантині, куди їхні команди не мають доступу.
Олімпійські зимові ігри в Пекіні закінчаться 20 лютого.
Як раніше повідомляв УНН, український фігурист Іван Шмуратко, відсидів карантин та отримав негативний тест на коронавірус, чим зможе продовжити виступи на Олімпіаді.