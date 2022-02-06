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Российская биатлонистка пожаловалась на условия, которые предоставляют спортсменам в Пекине

Киев • УНН

 • 25634 просмотра

КИЕВ. 6 февраля. УНН. Российская биатлонистка Валерия Васнецова пожаловалась на условия, которые предоставляют спортсменам в Пекине во время карантина. Об этом сообщает УНН со ссылкой на АР.

Детали

Недостаточно еды. Несъедобные блюда. Нет тренировочного оборудования. Некоторые олимпийские спортсмены, которым не посчастливилось получить положительный результат на коронавирус на Олимпиаде в Пекине, чувствуют, что условия карантина значительно ухудшают ситуацию.

“У меня болит живот, я очень бледная, а вокруг глаз у меня огромные черные круги. Я хочу, чтобы все это закончилось. Я плачу каждый день. Я очень устала”, — написала в Instagram российская биатлонистка Валерия Васнецова в одномо из так называемых карантинных отелей Пекина.

Спортсменка опубликовала фотографию, на которой, по её словам, “завтрак, обед и ужин уже пять дней” — поднос с едой, включающий обычные макароны, апельсиновый соус, обугленное мясо на кости и несколько картофелин.

Она сказала, что в основном выживала на нескольких кусочках макарон, потому что остальное съесть было просто невозможно. Васнецова добавила, что сильно похудела.

Добавим

Отели на карантине все чаще становятся объектом критики со стороны спортсменов и их команд, которые требуют от организаторов улучшения. Также не хватает прозрачности, поскольку лишь некоторые вірусопозитивні спортсмены вынуждены находиться в отелях на карантине, куда их команды не имеют доступа.

Олимпийские зимние игры в Пекине закончатся 20 февраля.

Как ранее сообщал УНН, украинский фигурист Иван Шмуратко, отсидел карантин и получил отрицательный тест на коронавирус, чем сможет продолжить выступления на Олимпиаде.

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