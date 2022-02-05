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У центрі Києва вогнеборці ліквідували масштабне загоряння у закладі громадського харчування
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У центрі Києва вогнеборці ліквідували масштабне загоряння у закладі громадського харчування

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Позбувся коронавірусу: український фігурист візьме участь в Олімпійських іграх

Позбувся коронавірусу: український фігурист візьме участь в Олімпійських іграх

Київ • УНН

 • 17421 перегляди

КИЇВ. 5 лютого. УНН. Український фігурист Іван Шмуратко отримав негативний тест на коронавірус і продовжить виступи на зимових Олімпійських іграх в Пекіні. Про це сайту УФФК повідомили представники олімпійської збірної України, передає УНН.

Цитата

"Іван уже провів перше після ізоляції тренування і готуватиметься до виступів в індивідуальних змаганнях", – уточнили в команді.

Також дану інформацію підтвердив сам спортсмен на особистій сторінці в "Інстаграм".

Доповнення

Раніше повідомлялося, що напередодні командного турніру фігуристів український одиночник Іван Шмуратко здав позитивний тест на коронавірус і не зміг взяти участі в змаганнях.

Що передувало цьому

Поза топ-10: збірна України з біатлону провалила першу гонку на Олімпіаді

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