Позбувся коронавірусу: український фігурист візьме участь в Олімпійських іграх
Київ • УНН
КИЇВ. 5 лютого. УНН. Український фігурист Іван Шмуратко отримав негативний тест на коронавірус і продовжить виступи на зимових Олімпійських іграх в Пекіні. Про це сайту УФФК повідомили представники олімпійської збірної України, передає УНН.
Цитата
"Іван уже провів перше після ізоляції тренування і готуватиметься до виступів в індивідуальних змаганнях", – уточнили в команді.
Також дану інформацію підтвердив сам спортсмен на особистій сторінці в "Інстаграм".
Доповнення
Раніше повідомлялося, що напередодні командного турніру фігуристів український одиночник Іван Шмуратко здав позитивний тест на коронавірус і не зміг взяти участі в змаганнях.
Що передувало цьому
Поза топ-10: збірна України з біатлону провалила першу гонку на Олімпіаді.