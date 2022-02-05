Выздоровел после коронавируса: украинский фигурист примет участие в Олимпийских играх
Киев • УНН
КИЕВ. 5 февраля. УНН. Украинский фигурист Иван Шмуратко получил отрицательный тест на коронавирус и продолжит выступления на зимних Олимпийских играх в Пекине. Об этом сайту УФФК сообщили представители олимпийской сборной Украины, передает УНН.
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"Иван уже провел первую после изоляции тренировку и будет готовиться к выступлениям в индивидуальных соревнованиях", - уточнили в команде.
Также данную информацию подтвердил сам спортсмен на личной странице в "Инстаграм".
Дополнение
Ранее сообщалось, что накануне командного турнира фигуристов украинский одиночник Иван Шмуратко сдал положительный тест на коронавирус и не смог принять участия в соревнованиях.
Что предшествовало этому
Вне топ-10: сборная Украины по биатлону провалила первую гонку на Олимпиаде.