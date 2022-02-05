Поза топ-10: збірна України з біатлону провалила першу гонку на Олімпіаді
Київ • УНН
КИЇВ. 5 лютого. УНН. На трасі Національного центру біатлону в Чжанцзякоу (Китай) пройшла перша гонка Олімпіади-2022, повідомляє УНН з посиланням на сайт ОІ-2022.
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Спортсмени боролися за нагороду змішаної естафети. Стартером української команди була Валентина Семеренко, за нею Юлія Джима та Артем Прима, на фініш вийшов Дмитро Підручний.
Вже після першої стрільби Семеренко відправила "жовто-блакитних" на два кола штрафу. Загалом в України чотири штрафні кола при 15 додаткових патронах – 13 результат на фініші.
Виграла дебютні перегони в естафеті збірна Норвегії, на другому місці розмістилися французи, а замкнули топ-3 представники ОКР.
Нагадаємо
Українки опинилися у "хвості" гонки в якій були розіграні дебютні медалі ОІ-2022.