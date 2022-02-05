Вне топ-10: сборная Украины по биатлону провалила первую гонку на Олимпиаде
Киев • УНН
КИЕВ. 5 февраля. УНН. На трассе Национального центра биатлона в Чжанцзякоу (Китай) прошла первая гонка Олимпиады-2022, сообщает УНН со ссылкой на сайт ОИ-2022.
Детали
Спортсмены боролись за награду смешанной эстафеты. Стартером украинской команды была Валентина Семеренко, за ней Юлия Джима и Артем Прима, на финиш вышел Дмитрий Пидручный.
Уже после первой стрельбы Семеренко отправила "желто-голубых" на два круга штрафа. Всего у Украины четыре штрафных круга при 15 дополнительных патронах - 13 результат на финише.
Выиграла дебютную гонку в эстафете сборная Норвегии, на втором месте разместились французы, а замкнули топ-3 представители ОКР.
Напомним
Украинки оказались в "хвосте" гонки в которой были разыграны дебютные медали ОИ-2022.