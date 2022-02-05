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15 марта, 19:03 • 104862 просмотра

Будет напрямую общаться с Зеленским: Трамп заявил о назначении Келлога спецпосланником по Украине

15 марта, 13:44 • 139236 просмотра

Украина определила состав переговорной группы для мирных переговоров: имена

15 марта, 13:22 • 120904 просмотра

"Коалиция желающих" переходит к операционной фазе, запланирована встреча в четверг - Стармер

15 марта, 13:08 • 114603 просмотра

"Коалиция желающих": Зеленский призвал партнеров к четкой позиции по гарантиям безопасности для Украины

15 марта, 12:52 • 103421 просмотра

Стармер выпустил заявление после саммита "коалиции желающих": путин должен доказать, что серьезно относится к миру и подписать прекращение огня

15 марта, 11:23 • 100724 просмотра

Зеленский: есть направления вдоль восточной границы, где армия рф накапливает силы, это свидетельствует о желании нанести удар по Сумской области

15 марта, 10:46 • 89983 просмотра

Стармер на встрече по "коалиции желающих" призвал продолжать давление на путина для безусловного прекращения огня

15 марта, 09:00 • 122165 просмотра

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14 марта, 19:57 • 126544 просмотра

Пять впечатляющих фильмов в жанре фэнтези: что посмотреть в эти выходные

14 марта, 19:56 • 127190 просмотра

“Я был немного саркастичным”: Трамп о завершении войны за 24 часа

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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Актуальное
Вне топ-10: сборная Украины по биатлону провалила первую гонку на Олимпиаде

Вне топ-10: сборная Украины по биатлону провалила первую гонку на Олимпиаде

Киев • УНН

 • 35408 просмотра

КИЕВ. 5 февраля. УНН. На трассе Национального центра биатлона в Чжанцзякоу (Китай) прошла первая гонка Олимпиады-2022, сообщает УНН со ссылкой на сайт ОИ-2022.

Детали

Спортсмены боролись за награду смешанной эстафеты. Стартером украинской команды была Валентина Семеренко, за ней Юлия Джима и Артем Прима, на финиш вышел Дмитрий Пидручный.

Уже после первой стрельбы Семеренко отправила "желто-голубых" на два круга штрафа. Всего у Украины четыре штрафных круга при 15 дополнительных патронах - 13 результат на финише.

Выиграла дебютную гонку в эстафете сборная Норвегии, на втором месте разместились французы, а замкнули топ-3 представители ОКР.

Напомним

Украинки оказались в "хвосте" гонки в которой были разыграны дебютные медали ОИ-2022.

Украинские Национальные Новости

Украинские Национальные Новости

спорт

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