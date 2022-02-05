Норвежка стала володаркою першого золота на Олімпіаді в Пекіні. Українки залишились у "хвості" заліку
Київ • УНН
КИЇВ. 5 лютого. УНН. На Олімпійських іграх у Пекіні був розіграний перший комплект нагород. Жінки повели боротьбу в скіатлоні, передає УНН з посиланням на сайт змагань.
Деталі
Переможницею гонки стала норвежка Тереза Йохауг, яка здолала дистанцію за 44 хвилини 13,7 секунди. Срібна призерка росіянка Наталія Непряєва програла переможниці 30,2 с. Бронзова медаль посіла австрійка Тереза Штадлобер (+30,5).
Україну у цій гонці представляли одразу чотири спортсменки, і усі опинилися в нижній частині заліку. Марина Анцибор фінішувала 56-ю, Вікторія Олех – 60-а, Юлія Кроль – 62-ма, а Дар'я Рубльова стала круговою.
Доповнення
Українці сьогодні також поведуть боротьбу за медалі Олімпіади-2022 в біатлоні та санному спорті.