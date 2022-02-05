Норвежка стала обладательницей первого золота на Олимпиаде в Пекине. Украинки остались в "хвосте" зачета
Киев • УНН
КИЕВ. 5 февраля. УНН. На Олимпийских играх в Пекине был разыгран первый комплект наград. Женщины повели борьбу в скиатлоне, передает УНН со ссылкой на сайт соревнований.
Детали
Победительницей гонки стала норвежка Тереза Йохауг, которая преодолела дистанцию за 44 минуты 13,7 секунды. Серебряный призер россиянка Наталья Непряева проиграла победительнице 30,2 с. Бронзовая медаль у австрийки Терезы Штадлобер (+30,5).
Украину в этой гонке представляли сразу четыре спортсменки, и все оказались в нижней части зачета. Марина Анцибор финишировала 56-й, Виктория Олех - 60-я, Юлия Кроль - 62-я, а Дарья Рублева стала круговой.
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Украинцы сегодня также поведут борьбу за медали Олимпиады-2022 в биатлоне и санном спорте.