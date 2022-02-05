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15 марта, 19:03 • 104070 просмотра

Будет напрямую общаться с Зеленским: Трамп заявил о назначении Келлога спецпосланником по Украине

15 марта, 13:44 • 137425 просмотра

Украина определила состав переговорной группы для мирных переговоров: имена

15 марта, 13:22 • 119982 просмотра

"Коалиция желающих" переходит к операционной фазе, запланирована встреча в четверг - Стармер

15 марта, 13:08 • 113750 просмотра

"Коалиция желающих": Зеленский призвал партнеров к четкой позиции по гарантиям безопасности для Украины

15 марта, 12:52 • 102861 просмотра

Стармер выпустил заявление после саммита "коалиции желающих": путин должен доказать, что серьезно относится к миру и подписать прекращение огня

15 марта, 11:23 • 100474 просмотра

Зеленский: есть направления вдоль восточной границы, где армия рф накапливает силы, это свидетельствует о желании нанести удар по Сумской области

15 марта, 10:46 • 88909 просмотра

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Норвежка стала обладательницей первого золота на Олимпиаде в Пекине. Украинки остались в "хвосте" зачета

Киев • УНН

 • 20305 просмотра

КИЕВ. 5 февраля. УНН. На Олимпийских играх в Пекине был разыгран первый комплект наград. Женщины повели борьбу в скиатлоне, передает УНН со ссылкой на сайт соревнований.

Детали

Победительницей гонки стала норвежка Тереза Йохауг, которая преодолела дистанцию за 44 минуты 13,7 секунды. Серебряный призер россиянка Наталья Непряева проиграла победительнице 30,2 с. Бронзовая медаль у австрийки Терезы Штадлобер (+30,5).

Украину в этой гонке представляли сразу четыре спортсменки, и все оказались в нижней части зачета. Марина Анцибор финишировала 56-й, Виктория Олех - 60-я, Юлия Кроль - 62-я, а Дарья Рублева стала круговой.

Дополнение

Украинцы сегодня также поведут борьбу за медали Олимпиады-2022 в биатлоне и санном спорте.

Украинские Национальные Новости

Украинские Национальные Новости

спорт

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