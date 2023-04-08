Російська армія завдала удар керованими авіабомбами по Чернігівщині
Київ • УНН
КИЇВ. 8 квітня. УНН. Російські війська завдали авіаційний удар по прикордонню Чернігівської області. Про це повідомляє ОК "Північ", пише УНН.
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"Російська армія знову нанесла авіаційний удар по прикордонню Чернігівської області. Близько 22:17 7 квітня зафіксовано 2 вибухи в межах двох населених пунктів Семенівської ОТГ. Їх спричинили дві керовані авіабомби, випущені з російського винищувача Су-35 з території рф", - ідеться у повідомленні.
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У результаті удару пошкоджені житлові будинки та комунікації. Інформація щодо потерпілих та інших пошкоджень цивільної інфраструктури уточнюється.
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Російські окупанти застосовують до 20 плануючих бомб за день по всій лінії розмежування.