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Російська армія завдала удар керованими авіабомбами по Чернігівщині

Російська армія завдала удар керованими авіабомбами по Чернігівщині

Київ • УНН

 • 4397082 перегляди

КИЇВ. 8 квітня. УНН. Російські війська завдали авіаційний удар по прикордонню Чернігівської області. Про це повідомляє ОК "Північ", пише УНН.

Цитата

"Російська армія знову нанесла авіаційний удар по прикордонню Чернігівської області. Близько 22:17 7 квітня зафіксовано 2 вибухи в межах двох населених пунктів Семенівської ОТГ. Їх спричинили дві керовані авіабомби, випущені з російського винищувача Су-35 з території рф", - ідеться у повідомленні.

Деталі

У результаті удару пошкоджені житлові будинки та комунікації. Інформація щодо потерпілих та інших пошкоджень цивільної інфраструктури уточнюється.

Нагадаємо

Російські окупанти застосовують до 20 плануючих бомб за день по всій лінії розмежування.

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