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Ігнат заявив про нову загрозу: росіяни застосовують до 20 плануючих бомб за день

Ігнат заявив про нову загрозу: росіяни застосовують до 20 плануючих бомб за день

Київ • УНН

 • 1099329 перегляди

КИЇВ. 4 квітня. УНН. Російські окупанти застосовують до 20 плануючих бомб за день по всій лінії розмежування. Про це речник Повітряних сил ЗС України Юрій Ігнат заявив в ефірі телемарафону, пише УНН.

Цитата

«Затишшя немає, авіація ворога працює… Почали застосовувати плануючі бомби, які можуть летіти десятки кілометрів – до 70 км, й противник застосовує до 20 бомб за день по всій лінії розмежування з літаків Су-35 та Су-34, які не входять до зони ураження нашої ППО», - розповів Ігнат.

Деталі

За його словами, це нова загроза, на яку потрібно оперативно реагувати, але ефективно поки що немає чим.

«Для того, щоб ті літаки відігнати подалі від наших кордонів, нам потрібні далекобійні системи і засоби ППО, як Patriot, та винищувачі», - сказав Ігнат.

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Доповнення

Міністр оборони Олексій Резніков висловлював упевненість, що перші комплекси Patriot Україна почне використовувати вже у квітні.

У США 65 українських військових завершили навчання на системах Patriot.

Українські Національні Новини

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