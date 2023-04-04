Ігнат заявив про нову загрозу: росіяни застосовують до 20 плануючих бомб за день

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«Затишшя немає, авіація ворога працює… Почали застосовувати плануючі бомби, які можуть летіти десятки кілометрів – до 70 км, й противник застосовує до 20 бомб за день по всій лінії розмежування з літаків Су-35 та Су-34, які не входять до зони ураження нашої ППО», - розповів Ігнат.

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За його словами, це нова загроза, на яку потрібно оперативно реагувати, але ефективно поки що немає чим.

«Для того, щоб ті літаки відігнати подалі від наших кордонів, нам потрібні далекобійні системи і засоби ППО, як Patriot, та винищувачі», - сказав Ігнат.

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Доповнення

Міністр оборони Олексій Резніков висловлював упевненість, що перші комплекси Patriot Україна почне використовувати вже у квітні.



У США 65 українських військових завершили навчання на системах Patriot.



