Игнат заявил о новой угрозе: россияне применяют до 20 планирующих бомб за день

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«Затишья нет, авиация врага работает… Начали применять планирующие бомбы, которые могут лететь десятки километров – до 70 км, и противник применяет до 20 бомб за день по всей линии разграничения с самолетов Су-35 и Су-34, которые не входят в зону поражения нашей ПВО», - рассказал Игнат.

Детали

По его словам, это новая угроза, на которую нужно оперативно реагировать, но эффективно пока нечем.

«Для того, чтобы те самолеты отогнать подальше от наших границ, нам нужны дальнобойные системы и средства ПВО, как Patriot, и истребители», - сказал Игнат.

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Дополнение

Министр обороны Алексей Резников выражал уверенность, что первые комплексы Patriot Украина начнет использовать уже в апреле.



В США 65 украинских военных завершили учения на системах Patriot.



