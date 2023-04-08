Российская армия нанесла удар управляемыми авиабомбами по Черниговской области

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"Российская армия снова нанесла авиационный удар по пограничью Черниговской области. Около 22:17 7 апреля зафиксировано 2 взрыва в пределах двух населенных пунктов Семеновской ОТГ. Их вызвали две управляемые авиабомбы, выпущенные из российского истребителя Су-35 с территории рф", - говорится в сообщении.

Детали

В результате удара повреждены жилые дома и коммуникации. Информация о пострадавших и других повреждениях гражданской инфраструктуры уточняется.

Напомним

Российские оккупанты применяют до 20 планирующих бомб за день по всей линии разграничения.