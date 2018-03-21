Росіянина не пустили на територію України через візит до Криму
Київ • УНН
КИЇВ. 21 березня. УНН. Співробітники Держприкордонслужби України на Буковині не пропустили через державний кордон громадянина Росії, який в незаконний спосіб відвідував тимчасово окуповані території України. Про це повідомила прес-служба Чернівецького прикордонного загону, передає УНН.
"Учора близько 21:00 прикордонниками відділу "Кельменці" в пункті пропуску "Росошани" було виявлено громадянина РФ, який намагався в'їхати на територію України. Під час перевірки документів виявилося, що дана особа в незаконний спосіб через авіаційний пункт пропуску "Сімферополь" попередньо відвідувала тимчасово окуповану територію", - зазначили прикордонники.
Громадянин РФ підтвердив цей факт. Таким чином, через порушення законодавства України чоловікові відмовили в перетині держкордону, а також заборонили в'їзд на територію України терміном на три роки.
Нагадаємо, російська сторона на кордоні частково обмежила рух вантажівок через збій програмного забезпечення.