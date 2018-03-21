Россиянина не пустили на территорию Украины из-за визита в Крым

"Вчера около 21:00 пограничниками отдела "Кельменцы" в пункте пропуска "Росошаны" было выявлено гражданина РФ, который пытался въехать на территорию Украины. Во время проверки документов оказалось, что данное лицо незаконным образом через авиационный пункт пропуска "Симферополь" предварительно посещало временно оккупированную территорию", - отметили пограничники.

Гражданин РФ подтвердил этот факт. Таким образом, за нарушение законодательства Украины мужчине отказали в пересечении госграницы, а также запретили въезд на территорию Украины сроком на три года.

Напомним, российская сторона на границе частично ограничила движение грузовиков из-за сбоя программного обеспечения.