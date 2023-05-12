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росіяни вночі завдали удару по Краматорську та околицях

росіяни вночі завдали удару по Краматорську та околицях

Київ • УНН

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КИЇВ. 12 травня. УНН. Російські окупанти минулої доби і у ніч на 12 травня дроном-камікадзе, артилерією та "Градами" завдавали ударів по населених пунктах Донецької області на п'яти напрямках. Пошкоджено житлові будинки та інфраструктуру. Про це повідомив голова Донецької ОВА Павло Кириленко, пише УНН.

Деталі

"Серед ночі росіяни завдали удару по Краматорській громаді - влучили в район школи у Краматорську та в житловий сектор у Ясногірці. Є пошкодження, але без постраждалих", - написав Кириленко у Telegram.

З його слів, за напрямками ситуація така:

  • На Волноваському напрямку ворог активно стріляв по Вугледару: завдав 2 ракетні удари, 1 удар дронами-камікадзе та здійснив 32 артобстріли. У Новоукраїнці зруйновано 4 будинки, під обстрілами з "Градів" — Пречистівка.
  • На Донецькому напрямку три ракети росіяни випустили по Авдіївці, обстріляли з артилерії Курахове.
  • На Горлівському напрямку прямим влучанням зруйновано будинок, ще 2 пошкоджено ударною хвилею та уламками.
  • На Лисичанському напрямку у Лиманській громаді зруйновано будинок у Діброві, зафіксовано обстріли Торського і Зарічного.

Доповнення

Як раніше повідомляв УННза добу росіяни вбили 1 жителя Донеччини - у Слов'янську. Ще 12 людей в області дістали поранення. Наразі неможливо встановити точну кількість жертв у Маріуполі та Волновасі.

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