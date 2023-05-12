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росіяни вбили ще одного жителя Донеччини, 12 поранили - ОВА

Київ • УНН

 • 597015 перегляди

КИЇВ. 12 травня. УНН. Російські окупанти за 11 травня вбили одного жителя у Донецькій області, 12 поранено. Про це повідомив голова Донецької ОВА Павло Кириленко, пише УНН.

Цитата

"За 11 травня росіяни вбили 1 жителя Донеччини - у Слов'янську. Ще 12 людей в області дістали поранення", - повідомив Кириленко.

Наразі неможливо встановити точну кількість жертв у Маріуполі та Волновасі.

Доповнення

За даними Генштабу, протягом минулої доби ворог завдав 6 ракетних ударів, зокрема по містах Слов'янськ, Костянтинівка та Запоріжжя. Окрім того зафіксовано 59 ворожих авіаційних ударів та 95 обстрілів з реактивних систем залпового вогню.

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