россияне убили еще одного жителя Донецкой области, 12 ранили - ОВА
Киев • УНН
КИЕВ. 12 мая. УНН. Российские оккупанты за 11 мая убили одного жителя в Донецкой области, 12 ранены. Об этом сообщил глава Донецкой ОВА Павел Кириленко, пишет УНН.
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"За 11 мая россияне убили 1 жителя Донецкой области - в Славянске. Еще 12 человек в области получили ранения", - сообщил Кириленко.
На данный момент невозможно установить точное количество жертв в Мариуполе и Волновахе.
Дополнение
По данным Генштаба, за прошедшие сутки враг нанес 6 ракетных ударов, в частности по городам Славянск, Константиновка и Запорожье. Кроме того зафиксировано 59 вражеских авиационных ударов и 95 обстрелов из реактивных систем залпового огня.