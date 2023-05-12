россияне ночью нанесли удар по Краматорску и окрестностям
Киев • УНН
КИЕВ. 12 мая. УНН. Российские оккупанты за прошедшие сутки и в ночь на 12 мая дроном-камикадзе, артиллерией и "Градами" наносили удары по населенным пунктам Донецкой области на пяти направлениях. Повреждены жилые дома и инфраструктура. Об этом сообщил глава Донецкой ОВА Павел Кириленко, пишет УНН.
Детали
"Среди ночи россияне нанесли удар по Краматорской громаде - попали в район школы в Краматорске и в жилой сектор в Ясногорке. Есть повреждения, но без пострадавших", - написал Кириленко в Telegram.
По его словам, по направлениям ситуация следующая:
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- На Волновахском направлении враг активно стрелял по Угледару: нанес 2 ракетных удара, 1 удар дронами-камикадзе и совершил 32 артобстрела. В Новоукраинке разрушено 4 дома, под обстрелами из "Градов" - Пречистовка.
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- На Донецком направлении три ракеты россияне выпустили по Авдеевке, обстреляли из артиллерии Курахово.
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- На Горловском направлении прямым попаданием разрушен дом, еще 2 повреждены ударной волной и обломками.
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- На Лисичанском направлении в Лиманской громаде разрушен дом в Диброве, зафиксированы обстрелы Торского и Заречного.
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Дополнение
Как ранее сообщал УНН, за сутки россияне убили 1 жителя Донецкой области - в Славянске. Еще 12 человек в области получили ранения. На данный момент невозможно установить точное количество жертв в Мариуполе и Волновахе.
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