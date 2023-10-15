росіяни вночі вдарили по Харківщині: є двоє загиблих
Київ • УНН
КИЇВ. 15 жовтня. УНН. Сьогодні вночі російські війська здійснювали атаки на Харківську область, є двоє загиблих та одна поранена жінка. Про це повідомив голова Харківської ОВА Олег Синєгубов, пише УНН.
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«Вночі, близько 02:30, ворог завдав удару керованою авіабомбою по с. Дружелюбівка Ізюмського району. Зруйновано приватний будинок, сталася пожежа. Загинули 2 людей – чоловік 57 років та 54-річна жінка. Одна жінка отримала осколкове поранення, госпіталізована в задовільному стані»,-написав Олег Синєгубов.
Деталі
Протягом минулої доби ворог обстрілював населені пункти Куп'янського, Чугуївського та Ізюмського районів.
У місті Вовчанськ Чугуївського району обстрілом пошкоджено багатоповерховий житловий будинок, проте ніхто не постраждав.
Крім того, під вогнем окупантів були Куп'янськ, Лиман Перший, Синьківка, Кучерівка, Іванівка, Кислівка, Берестове та ніші населені пункти. Авіаційних ударів зазнали Голубівка, Куп'янськ, Петропавлівка, Подоли та Піщане.
Щодо Куп’янського напрямку, там за добу ЗСУ відбили 10 атак ворога біля Синьківки та Іванівки та завдали ворогу відчутних втрат, йдеться в повідомленні.
Також Синєгубов відзвітував, що минулої доби піротехніки ДСНС обстежили більше 8 га території та знешкодили 151 вибухонебезпечний предмет.
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