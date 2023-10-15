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россияне ночью ударили по Харьковщине: есть двое погибших

Киев • УНН

 • 428206 просмотра

КИЕВ. 15 октября. УНН. Сегодня ночью российские войска осуществляли атаки на Харьковскую область, есть двое погибших и одна раненая женщина. Об этом сообщил председатель Харьковской ОГА Олег Синегубов, пишет УНН.

россияне ночью ударили по Харьковщине: есть двое погибших

Цитата

«Ночью, около 02:30, враг нанес удар управляемой авиабомбой по с. Дружелюбовка Изюмского района. Разрушен частный дом, произошел пожар. Погибли 2 человека – мужчина 57 лет и 54-летняя женщина. Одна женщина получила осколочное ранение, госпитализирована в удовлетворительном состоянии», - написал Олег Синегубов.

Детали

В течение минувших суток враг обстреливал населенные пункты Купянского, Чугуевского и Изюмского районов.

В городе Волчанск Чугуевского района обстрелом поврежден многоэтажный жилой дом, однако никто не пострадал.
Кроме того, под огнем оккупантов были Купянск, Лиман Первый, Синьковка, Кучеровка, Ивановка, Кисловка, Берестовое и другие населенные пункты. Авиационным ударам подверглись Голубовка, Купянск, Петропавловка, Подолы и Песчаное.

Что касается Купянского направления, там за сутки ВСУ отбили 10 атак врага возле Синьковки и Ивановки и нанесли врагу ощутимые потери, говорится в сообщении.

Также Синегубов отчитался, что за прошедшие сутки пиротехники ГСЧС обследовали более 8 га территории и обезвредили 151 взрывоопасный предмет.

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