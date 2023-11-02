росіяни вночі та зранку обстріляли Сумщину: зафіксовано 16 вибухів
Київ • УНН
КИЇВ. 2 листопада. УНН. Російські війська у ніч на 2 листопада та сьогодні вранці шість разів вдарили з мінометів та артилерії по Сумській області, повідомили у четвер у Сумській ОВА, пише УНН.
Цитата
«Вночі та зранку росіяни здійснили 6 обстрілів прикордонних територій та населених пунктів Сумської області. Зафіксовано 16 вибухів – з мінометів та артилерії. Обстрілів зазнали Середино-Будська та Зноб-Новгородська громади», - повідомленні ОВА у Телеграм.
Деталі
Середино-Будську громаду ворог бив з мінометів (4 вибухи) та артилерії (11 вибухів). Крім того, російські війська з артилерії один раз обстріляли Зноб-Новгородську громаду.
Доповнення
Російські загарбники 19 разів обстріляли прикордоння Сумської області напередодні 1 листопада. Під ворожим вогнем опинились жителі семи громад.