россияне ночью и утром обстреляли Сумскую область: зафиксировано 16 взрывов
Киев • УНН
КИЕВ. 2 ноября. УНН. Российские войска в ночь на 2 ноября и сегодня утром шесть раз ударили из минометов и артиллерии по Сумской области, сообщили в четверг в Сумской ОВА, пишет УНН.
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«Ночью и утром россияне совершили 6 обстрелов приграничных территорий и населенных пунктов Сумской области. Зафиксировано 16 взрывов – из минометов и артиллерии. Обстрелам подверглись Середино-Будская и Зноб-Новгородская общины», - сообщении ОВА в Телеграмм.
Детали
Середино-Будскую громаду враг бил из минометов (4 взрыва) и артиллерии (11 взрывов). Кроме того, российские войска из артиллерии один раз обстреляли Зноб-Новгородскую громаду.
Дополнение
Российские захватчики 19 раз обстреляли приграничье Сумской области накануне 1 ноября. Под вражеским огнем оказались жители семи громад.