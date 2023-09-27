росіяни вночі скидали міни на Сумщину
Київ • УНН
КИЇВ. 27 вересня. УНН. Російські війська вночі обстріляли дві громади у Сумській області, повідомили в Сумській ОВА у середу, пише УНН.
Деталі
"Уночі росіяни здійснили 3 обстріли прикордоння Сумської області. Зафіксовано 18 вибухів", - ідеться у повідомленні ОВА у Telegram.
Обстрілів, як повідомляється, зазнали Краснопільська та Середино-Будська громади:
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- Краснопільська громада: ворог вдарив з мінометів (6 вибухів).
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- Середино-Будська громада: 12 мін скинули росіяни на територію громади.
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Доповнення
Генерал Наєв дав доручення посилити безпеку та контроль на Сумському напрямку.