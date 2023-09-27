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россияне ночью сбрасывали мины на Сумскую область

Киев • УНН

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КИЕВ. 27 сентября. УНН. Российские войска ночью обстреляли две громады в Сумской области, сообщили в Сумской ОВА в среду, пишет УНН.

Детали

"Ночью россияне совершили 3 обстрела пограничья Сумской области. Зафиксировано 18 взрывов", - говорится в сообщении ОВА в Telegram.

Обстрелам, как сообщается, подверглись Краснопольская и Середино-Будская громады:

  • Краснопольская громада: враг ударил из минометов (6 взрывов).
  • Середино-Будская громада: 12 мин сбросили россияне на территорию громады.

Дополнение

Генерал Наев дал поручение усилить безопасность и контроль на Сумском направлении.

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