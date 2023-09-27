россияне ночью сбрасывали мины на Сумскую область
Киев • УНН
КИЕВ. 27 сентября. УНН. Российские войска ночью обстреляли две громады в Сумской области, сообщили в Сумской ОВА в среду, пишет УНН.
Детали
"Ночью россияне совершили 3 обстрела пограничья Сумской области. Зафиксировано 18 взрывов", - говорится в сообщении ОВА в Telegram.
Обстрелам, как сообщается, подверглись Краснопольская и Середино-Будская громады:
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- Краснопольская громада: враг ударил из минометов (6 взрывов).
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- Середино-Будская громада: 12 мин сбросили россияне на территорию громады.
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Дополнение
Генерал Наев дал поручение усилить безопасность и контроль на Сумском направлении.