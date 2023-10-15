росіяни вкотре обстріляли центр Херсона
Київ • УНН
КИЇВ. 15 жовтня. УНН. Окупанти продовжують атакувати Херсон з тимчасово окупованого лівобережжя. Про це повідомив голова Херсонської МВА Роман Мрочко, передає УНН.
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“Армія рф періодично обстрілює Херсон з тимчасово окупованого лівого берега! Кілька хвилин тому ворог атакував центр і Корабельний район. Інформація про потерпілих поки не надходила”, - написав Мрочко.
Він закликав місцевих жителів подбати про власну безпеку і своїх близьких. Та нагадав, що з 20.00 у Херсонській міській територіальній громаді починається комендантська година.
Доповнення
Окупанти з самого ранку атакують Херсонську область. Зокрема Близько 10 години окупанти скинули понад 10 керованих авіабомб. Влучили, зокрема, в об'єкти інфраструктури. Були пошкоджені лінії електропередач.
Після того, як електропостачання відновили, Херсон знову опинився під обстрілом.
Також 28 разів вгатили по селищу Золота Балка.
Пізніше випустили ще дві керовані авіабомби по селищах у передмісті обласного центру, обійшлось без жертв.