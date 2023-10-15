россияне в очередной раз обстреляли центр Херсона
Киев • УНН
КИЕВ. 15 октября. УНН. Оккупанты продолжают атаковать Херсон с временно оккупированного левобережья. Об этом сообщил председатель Херсонской МВА Роман Мрочко, передает УНН.
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“Армия рф периодически обстреливает Херсон с временно оккупированного левого берега! Несколько минут назад враг атаковал центр и Корабельный район. Информация о пострадавших пока не поступала”, - написал Мрочко.
Он призвал местных жителей позаботиться о собственной безопасности и своих близких. И напомнил, что с 20.00 в Херсонской городской территориальной общине начинается комендантский час.
Дополнение
Оккупанты с самого утра атакуют Херсонскую область. В частности Около 10 часов оккупанты сбросили более 10 управляемых авиабомб. Попали, в частности, в объекты инфраструктуры. Были повреждены линии электропередач.
После того, как электроснабжение восстановили, Херсон снова оказался под обстрелом.
Также 28 раз всадили по поселку Золотая Балка.
Позже выпустили еще две управляемые авиабомбы по поселкам в пригороде областного центра, обошлось без жертв.