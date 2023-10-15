росіяни вдарили ракетою по Запорізькій області: інформація про постраждалих не надходила - ОВА
Київ • УНН
КИЇВ. 15 жовтня. УНН. Російські війська у неділю завдали ракетного удару удару по Запорізькій області, ракета влучила у відкриту територію в одній із сільських територіальних громад. Про це повідомив голова Запорізької ОВА Юрій Малашко, пише УНН.
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"Сьогодні о 15:11 військовослужбовцями рф нанесено ракетний удар по одній з сільських ТГ Запорізького району. Ракета, тип якої наразі встановлюється, впала на відкритій території. Інформація щодо руйнувань, загиблих та травмованих не надходила", - написав він у Telegram.
Раніше
УНН із посиланням на Суспільне повідомляв, що у Запоріжжі пролунали вибухи.
Доповнення
Російські окупанти минулої доби здійснили обстріли 24 населених пунктів Запорізької області. Унаслідок чого є руйнування житлових будинків та об'єктів інфраструктури.