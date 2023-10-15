россияне ударили ракетой по Запорожской области: информация о пострадавших не поступала - ОВА

Цитата

"Сегодня в 15:11 военнослужащими рф нанесен ракетный удар по одной из сельских ТГ Запорожского района. Ракета, тип которой сейчас устанавливается, упала на открытой территории. Информация о разрушениях, погибших и травмированных не поступала", - написал он в Telegram.

Ранее

УНН со ссылкой на Суспільне сообщал, что в Запорожье прогремели взрывы.



Дополнение

Российские оккупанты за прошедшие сутки совершили обстрелы 24 населенных пунктов Запорожской области. В результате чего есть разрушения жилых домов и объектов инфраструктуры.