россияне ударили ракетой по Запорожской области: информация о пострадавших не поступала - ОВА
Киев • УНН
КИЕВ. 15 октября. УНН. Российские войска в воскресенье нанесли ракетный удар по Запорожской области, ракета попала в открытую территорию в одной из сельских территориальных общин. Об этом сообщил председатель Запорожской ОВА Юрий Малашко, пишет УНН.
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"Сегодня в 15:11 военнослужащими рф нанесен ракетный удар по одной из сельских ТГ Запорожского района. Ракета, тип которой сейчас устанавливается, упала на открытой территории. Информация о разрушениях, погибших и травмированных не поступала", - написал он в Telegram.
Ранее
УНН со ссылкой на Суспільне сообщал, что в Запорожье прогремели взрывы.
Дополнение
Российские оккупанты за прошедшие сутки совершили обстрелы 24 населенных пунктов Запорожской области. В результате чего есть разрушения жилых домов и объектов инфраструктуры.