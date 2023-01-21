росіяни під час обстрілу прикордонного села на Сумщині поранили 17-річного хлопця

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За словами голови ОВА, сьогодні близько 13-ї години ворог почав вести вогонь по території Есманьської громади Шосткинського району.

"росіяни ударили із мінометів по селу Студенок. 10 мін розірвалися на вулицях села, біля помешкань місцевих жителів. Ворожа вибухівка поцілила і в один із будинків, він повністю знищений. У ньому якраз і був в момент обстрілу 17-річний хлопець. Дивом вижив - його із численними осколковими пораненнями рятують медики Глухівської лікарні", - написав Живицький і додав, що наразі життю хлопця вже нічого не загрожує.

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Як повдіомили в ОК "Північ", окупанти обстріляли Сумщину з мінометів з території рф.

"З 12:50 до 13:10 надійшла інформація про 10 приходів, імовірно з міномету 120 мм, в районі н.п. Студенок. Втрат серед о/с та техніки немає. Про втрати серед місцевого населення чи пошкодження цивільної інфраструктури інформація не надходила", - йдеться у повідомленні.

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