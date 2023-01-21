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россияне во время обстрела приграничного села на Сумщине ранили 17-летнего парня

Киев • УНН

 • 1527651 просмотра

КИЕВ. 21 января. УНН. российские оккупанты сегодня обстреляли приграничное село на Сумщине. Как сообщил председатель Сумской ОГА Дмитрий Живицкий, 17-летний парень получил ранение, передает УНН.

россияне во время обстрела приграничного села на Сумщине ранили 17-летнего парня

Детали

По словам председателя ОВА, сегодня около 13 часов враг начал вести огонь по территории Эсманской громады Шосткинского района.

"россияне ударили из минометов по селу Студенок. 10 мин разорвались на улицах села, возле домов местных жителей. Вражеская взрывчатка попала и в один из домов, он полностью уничтожен. В нем как раз и был в момент обстрела 17-летний парень. Чудом выжил - его с многочисленными осколочными ранениями спасают медики Глуховской больницы", - написал Живицкий и добавил, что сейчас жизни парня уже ничего не угрожает.

Добавим

Как сообщили в ОК "Север", оккупанты обстреляли Сумщину из минометов с территории рф.

"С 12:50 до 13:10 поступила информация о 10 приходах, предположительно из миномета 120 мм, в районе н.п. Студенок. Потерь среди о/с и техники нет. О потерях среди местного населения или повреждения гражданской инфраструктуры информация не поступала", - говорится в сообщении.

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