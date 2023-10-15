Росіяни обстріляли прикордоння Сумщини 11 разів: пролунало 85 вибухів
Київ • УНН
КИЇВ. 15 жовтня. УНН. Протягом неділі росіяни здійснили 11 обстрілів прикордонних територій Сумської області. Зафіксовано 85 вибухів у чотирьох громадах. Про це повідомляє Сумська ОВА, пише УНН.
Деталі
Обстрілів зазнали Великописарівська, Шалигинська, Юнаківська, Краснопільська громади.
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- Великописарівська громада: ворог бив з артилерії (3 вибухи) та міномету (30 вибухів).
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- Шалигинська громада: здійснено мінометний обстріл (2 вибухи).
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- Юнаківська громада: 30 мін скинули росіяни на територію громади.
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- Краснопільська громада: зафіксовано 20 вибухів з міномета.
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Нагадаємо
Протягом суботи росіяни здійснили 20 обстрілів прикордонних територій Сумської області. Зафіксовано 92 вибухи у п’яти громадах.