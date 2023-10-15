Россияне обстреляли приграничье Сумщины 11 раз: прозвучало 85 взрывов
Киев • УНН
КИЕВ. 15 октября. УНН. В течение воскресенья россияне совершили 11 обстрелов приграничных территорий Сумской области. Зафиксировано 85 взрывов в четырех общинах. Об этом сообщает Сумская ОГА, пишет УНН.
Детали
Обстрелам подверглись Великописаревская, Шалыгинская, Юнаковская, Краснопольская громады.
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- Великописаревская громада: враг бил из артиллерии (3 взрыва) и миномета (30 взрывов).
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- Шалигинская громада: осуществлен минометный обстрел (2 взрыва).
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- Юнаковская громада: 30 мин сбросили россияне на территорию громады.
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- Краснопольская громада: зафиксировано 20 взрывов из миномета.
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Напомним
В течение субботы россияне совершили 20 обстрелов приграничных территорий Сумской области. Зафиксировано 92 взрыва в пяти’общинах.