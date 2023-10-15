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Россияне обстреляли приграничье Сумщины 11 раз: прозвучало 85 взрывов

Киев • УНН

 • 287921 просмотра

КИЕВ. 15 октября. УНН. В течение воскресенья россияне совершили 11 обстрелов приграничных территорий Сумской области. Зафиксировано 85 взрывов в четырех общинах. Об этом сообщает Сумская ОГА, пишет УНН.

Россияне обстреляли приграничье Сумщины 11 раз: прозвучало 85 взрывов

Детали

Обстрелам подверглись Великописаревская, Шалыгинская, Юнаковская, Краснопольская громады. 

  •  Великописаревская громада: враг бил из артиллерии (3 взрыва) и миномета (30 взрывов). 
  •  Шалигинская громада: осуществлен минометный обстрел (2 взрыва). 
  •  Юнаковская громада: 30 мин сбросили россияне на территорию громады. 
  •  Краснопольская громада: зафиксировано 20 взрывов из миномета.

Напомним

В течение субботы россияне совершили 20 обстрелов приграничных территорий Сумской области. Зафиксировано 92 взрыва в пяти’общинах.



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