Окупанти обстріляли прикордоння Сумщини 20 разів: пролунало 92 вибухи
Київ • УНН
КИЇВ. 14 жовтня. УНН. Протягом суботи росіяни здійснили 20 обстрілів прикордонних територій Сумської області. Зафіксовано 92 вибухи у п’яти громадах. Про це повідомляє Сумська ОВА, передає УНН.
Деталі
Обстрілів зазнали Білопільська, Краснопільська, Юнаківська, Новослобідська, Шалигинська громади.
-
- Шалигинська громада: ворог бив з мінометів (9 вибухів).
-
- Юнаківська громада: здійснено артилерійські обстріли (22 вибухи).
-
- Білопільська громада: зафіксовано скидання з БпЛА гранати (1 вибух), мінометні обстріли (17 вибухів), обстріл зі ствольної артилерії (2 вибухи). Також здійснено обстріл FPV дронами-камікадзе (3 вибухи).
-
- Краснопільська громада: були мінометні обстріли (30 вибухів) та артобстріл (6 вибухів).
-
- Новослобідська громада: здійснено обстріл із гранатомета АГС (2 вибухи).
-
Нагадаємо
Російські окупанти вночі обстріляли Краснопільську громаду у Сумській області. Зафіксовано 10 вибухів з міномета.