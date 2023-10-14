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Окупанти обстріляли прикордоння Сумщини 20 разів: пролунало 92 вибухи

Київ • УНН

 • 290982 перегляди

КИЇВ. 14 жовтня. УНН. Протягом суботи росіяни здійснили 20 обстрілів прикордонних територій Сумської області. Зафіксовано 92 вибухи у п’яти громадах. Про це повідомляє Сумська ОВА, передає УНН.

Окупанти обстріляли прикордоння Сумщини 20 разів: пролунало 92 вибухи

Деталі 

Обстрілів зазнали Білопільська, Краснопільська, Юнаківська, Новослобідська, Шалигинська громади. 

  • Шалигинська громада: ворог бив з мінометів (9 вибухів). 
  • Юнаківська громада: здійснено артилерійські обстріли (22 вибухи). 
  • Білопільська громада: зафіксовано скидання з БпЛА гранати (1 вибух), мінометні  обстріли (17 вибухів), обстріл зі ствольної артилерії (2 вибухи). Також здійснено обстріл FPV дронами-камікадзе (3 вибухи). 
  • Краснопільська громада: були мінометні обстріли (30 вибухів) та артобстріл (6 вибухів). 
  • Новослобідська громада: здійснено обстріл із гранатомета АГС (2 вибухи).

Нагадаємо

Російські окупанти вночі обстріляли Краснопільську громаду у Сумській області. Зафіксовано 10 вибухів з міномета.



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