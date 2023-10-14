Окупанти вночі обстріляли Сумщину з міномета

Цитата

«Уночі росіяни здійснили обстріл Краснопільської громади. Зафіксовано 10 вибухів з міномета», - ідеться в повідомленні ОВА у Telegram.

Доповнення

Раніше повідомлялося, що протягом п'ятниці росіяни здійснили 22 обстріли прикордонних територій Сумської області. Було зафіксовано 237 вибухів у восьми громадах.