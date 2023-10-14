Окупанти вночі обстріляли Сумщину з міномета
Київ • УНН
КИЇВ. 14 жовтня. УНН. Російські окупанти вночі обстріляли Краснопільську громаду у Сумській області. Зафіксовано 10 вибухів з міномета. Про це УНН повідомляє з посиланням на інформацію Сумської обласної військової адміністрації.
Цитата
«Уночі росіяни здійснили обстріл Краснопільської громади. Зафіксовано 10 вибухів з міномета», - ідеться в повідомленні ОВА у Telegram.
Доповнення
Раніше повідомлялося, що протягом п'ятниці росіяни здійснили 22 обстріли прикордонних територій Сумської області. Було зафіксовано 237 вибухів у восьми громадах.