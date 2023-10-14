Оккупанты ночью обстреляли Сумскую область из миномета
Киев • УНН
КИЕВ. 14 октября. УНН. Российские оккупанты ночью обстреляли Краснопольскую громаду в Сумской области. Зафиксировано 10 взрывов из миномета. Об этом УНН сообщает со ссылкой на информацию Сумской областной военной администрации.
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«Ночью россияне совершили обстрел Краснопольской громады. Зафиксировано 10 взрывов из миномета», - говорится в сообщении ОВА в Telegram.
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Ранее сообщалось, что в течение пятницы россияне совершили 22 обстрела приграничных территорий Сумской области. Было зафиксировано 237 взрывов в восьми общинах.