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Оккупанты ночью обстреляли Сумскую область из миномета

Оккупанты ночью обстреляли Сумскую область из миномета

Киев • УНН

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КИЕВ. 14 октября. УНН. Российские оккупанты ночью обстреляли Краснопольскую громаду в Сумской области. Зафиксировано 10 взрывов из миномета. Об этом УНН сообщает со ссылкой на информацию Сумской областной военной администрации.

Цитата

«Ночью россияне совершили обстрел Краснопольской громады. Зафиксировано 10 взрывов из миномета», - говорится в сообщении ОВА в Telegram.

Дополнение

Ранее сообщалось, что в течение пятницы россияне совершили 22 обстрела приграничных территорий Сумской области. Было зафиксировано 237 взрывов в восьми общинах.

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