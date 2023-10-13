Окупанти обстріляли прикордоння Сумщини 22 разів: пролунало 237 вибухів
Київ • УНН
КИЇВ. 13 жовтня. УНН. Протягом п'ятниці росіяни здійснили 22 обстріли прикордонних територій Сумської області. Зафіксовано 237 вибухів у восьми громадах. Про це повідомляє Сумська ОВА, пише УНН.
Деталі
Обстрілів зазнали Юнаківська, Глухівська, Великописарівська, Есманська, Білопільська, Краснопільська, Путивльська, Середино-Будська громади.
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- Юнаківська громада: ворог бив з мінометів (2 вибухи).
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- Глухівська громада: здійснено обстріл зі ствольної артилерії (5 вибухів).
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- Краснопільська громада: зафіксовано мінометні обстріли (20 вибухів) та обстріли з артилерії (9 вибухів).
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- Середино-Будська громада: був обстріл з гранатомета АГС (100 вибухів).
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- Есманська громада: 10 мін скинули росіяни на територію громади. Також зафіксовано артобстріл (5 вибухів).
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- Білопільська громада: здійснено обстріли зі ствольної артилерії (9 вибухів) та міномету (5 вибухів).
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- Великописарівська громада: ворог здійснив авіаційний обстріл з гелікоптера НАР (8 вибухів) та мінометні обстріли (35 вибухів) та обстріл з гранатомета АГС (15 вибухів) та СПГ (6 вибухів).
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- Путивльська громада: зафіксовано обстріл з мінометів (8 вибухів).
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Нагадаємо
Упродовж четверга, 12 жовтня, російські військові шість разів обстрілювали Сумську область. Під вогнем опинилися 5 прикордонних громад області.