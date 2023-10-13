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Оккупанты обстреляли приграничье Сумщины 22 раз: прозвучало 237 взрывов

Оккупанты обстреляли приграничье Сумщины 22 раз: прозвучало 237 взрывов

Киев • УНН

 • 294972 просмотра

КИЕВ. 13 октября. УНН. В течение пятницы россияне совершили 22 обстрела приграничных территорий Сумской области. Зафиксировано 237 взрывов в восьми общинах. Об этом сообщает Сумская ОГА, пишет УНН.

Детали

Обстрелам подверглись Юнаковская, Глуховская, Великописаревская, Эсманская, Белопольская, Краснопольская, Путивльская, Середино-Будская громады.

  • Юнаковская громада: враг бил из минометов (2 взрыва).
  • Глуховская громада: осуществлен обстрел из ствольной артиллерии (5 взрывов).
  • Краснопольская громада: зафиксированы минометные обстрелы (20 взрывов) и обстрелы из артиллерии (9 взрывов).
  • Середино-Будская громада: был обстрел из гранатомета АГС (100 взрывов).
  • Эсманская громада: 10 мин сбросили россияне на территорию громады. Также зафиксирован артобстрел (5 взрывов).
  • Белопольская громада: осуществлены обстрелы из ствольной артиллерии (9 взрывов) и миномета (5 взрывов).
  • Великописаревская громада: враг совершил авиационный обстрел с вертолета НАР (8 взрывов) и минометные обстрелы (35 взрывов) и обстрел из гранатомета АГС (15 взрывов) и СПГ (6 взрывов).
  • Путивльская громада: зафиксирован обстрел из минометов (8 взрывов).

Напомним

В течение четверга, 12 октября, российские военные шесть раз обстреливали Сумскую область. Под огнем оказались 5 приграничных громад области.

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