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За день росіяни обстріляли п'ять прикордонних громад Сумщини

За день росіяни обстріляли п'ять прикордонних громад Сумщини

Київ • УНН

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КИЇВ. 12 жовтня. УНН. Упродовж четверга, 12 жовтня, російські військові шість разів обстрілювали Сумську область. Під вогнем опинилися 5 прикордонних громад області. Про це повідомили у Сумській військовій адміністрації, передає УНН.

Деталі

За інформацією, Сумської ОВА, під обстрілами були такі громади:

  • Середино-Будська громада: авіаційний обстріл з гелікоптера некерованими ракетами (4 вибухи).
  • Білопільська громада: мінометний обстріл (5 вибухів).
  • Краснопільська громада: мінометний обстріл (10 вибухів).
  • Новослобідська громада: мінометний обстріл (6 вибухів).
  • Великописарівська громада: авіаційний обстріл з гелікоптера некерованими ракетами (10 вибухів).

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