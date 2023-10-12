За день россияне обстреляли пять приграничных общин Сумской области
Киев • УНН
КИЕВ. 12 октября. УНН. В течение четверга, 12 октября, российские военные шесть раз обстреливали Сумскую область. Под огнем оказались 5 приграничных общин. Об этом сообщили в Сумской военной администрации, передает УНН.
Детали
По информации, Сумской ОВА, под обстрелами были такие общины:
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- Середино-Будская община: авиационный обстрел с вертолета неуправляемыми ракетами (4 взрыва).
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- Белопольская община: минометный обстрел (5 взрывов).
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- Краснопольская община: минометный обстрел (10 взрывов).
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- Новослободская община: минометный обстрел (6 взрывов).
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- Великописаревская община: авиационный обстрел с вертолета неуправляемыми ракетами (10 взрывов).
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