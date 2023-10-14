Оккупанты обстреляли приграничье Сумщины 20 раз: прозвучало 92 взрыва
Киев • УНН
КИЕВ. 14 октября. УНН. В течение субботы россияне совершили 20 обстрелов приграничных территорий Сумской области. Зафиксировано 92 взрыва в пяти общинах. Об этом сообщает Сумская ОГА, передает УНН.
Детали
Обстрелам подверглись Белопольская, Краснопольская, Юнаковская, Новослободская, Шалыгинская громады.
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- Шалигинская громада: враг бил из минометов (9 взрывов).
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- Юнаковская громада: совершены артиллерийские обстрелы (22 взрыва).
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- Белопольская громада: зафиксирован сброс с БПЛА гранаты (1 взрыв), минометные обстрелы (17 взрывов), обстрел из ствольной артиллерии (2 взрыва). Также осуществлен обстрел FPV дронами-камикадзе (3 взрыва).
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- Краснопольская громада: были минометные обстрелы (30 взрывов) и артобстрел (6 взрывов).
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- Новослободская громада: совершен обстрел из гранатомета АГС (2 взрыва).
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Напомним
Российские оккупанты ночью обстреляли Краснопольскую громаду в Сумской области. Зафиксировано 10 взрывов из миномета.