Росіяни обстріляли перемістя Запоріжжя: постраждало два села

Цитата

"Кляті рашисти знову цинічно атакували передмістя Запоріжжя. Ворожих обстрілів зазнали два села біля Запоріжжя", — йдеться у повідомленні.

Повна інформація щодо ушкоджень та постраждалих уточнюється.

Додамо

Ввечері у небі Миколаївщини помітили безпілотники іранського виробництва “Shahed-136”. Про це повідомив очільник Миколаївської обласної військової адміністрації Віталій Кім.

Російська армія ввечері атакувала Харків. Це вже друга атака Харкова за 28 грудня. Перша атака була вранці. Внаслідок ранкового ракетного удару російських окупантів по Харкову відомо про одного пораненого. Про це повідомив голова Харківської ОВА Олег Синєгубов.

У небі Дніпропетровщини сили протиповітряної оборони знищили 5 безпілотників іранського виробництва “Shahed-136”.