Россияне обстреляли перегород Запорожье: пострадали два села

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"Проклятые рашисты снова цинично атаковали пригород Запорожья. Вражеские обстрелы подверглись двум селам возле Запорожья", — говорится в сообщении.

Полная информация о повреждениях и пострадавших уточняется.

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Вечером в небе Николаевской области заметили беспилотники иранского производства “Shahed-136”. Об этом сообщил глава Николаевской областной военной администрации Виталий Ким.

Русская армия вечером атаковала Харьков. Это уже вторая атака Харькова за 28 декабря. Первая атака была утром. В результате утреннего ракетного удара российских оккупантов по Харькову известно об одном раненом. Об этом сообщил глава Харьковской ОВА Олег Синегубов.

В небе Днепропетровской области силы противовоздушной обороны уничтожили 5 беспилотников иранского производства “Shahed-136”.