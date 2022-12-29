Россияне обстреляли перегород Запорожье: пострадали два села
Киев • УНН
КИЕВ. 29 декабря. УНН. Российская оккупационная армия в ночь на 29 декабря обстреляла два села в пригороде Запорожья. Об этом сообщил секретарь Запорожского городского совета Анатолий Куртев, передает УНН.
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"Проклятые рашисты снова цинично атаковали пригород Запорожья. Вражеские обстрелы подверглись двум селам возле Запорожья", — говорится в сообщении.
Полная информация о повреждениях и пострадавших уточняется.
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