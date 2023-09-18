Росіяни обстріляли гаражний кооператив у Херсоні. Одна людина травмована

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“Близько 18:30 армія рф вдарила по Херсону. Поцілили по гаражному кооперативу. Травми отримав 66-річний чоловік. Його у важкому стані госпіталізували. Медики надають необхідну допомогу”, — розповіли деталі в ОВА.

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Цього ж дня зранку російські війська вгатили по селищу Миколаївка. Під обстріл потрапила машина швидкої допомоги.

Також сьогодні, 18 вересня, ворог з безпілотника цілеспрямовано вдарив вибухівкою по автостанції у Бериславі. Чотири людини постраждали. Наразі їх ушпиталили до лікарні.