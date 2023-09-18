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Россияне обстреляли гаражный кооператив в Херсоне. Один человек травмирован

Киев • УНН

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КИЕВ. 18 сентября. УНН. Российские военные обстреляли вечером Херсон. Попали по гаражному кооперативу. Из-за этой атаки травмы получил 66-летний мужчина. О последствиях обстрела сообщили в Херсонской областной военной администрации, передает УНН.

Цитата

“Около 18:30 армия рф ударила по Херсону. Попали по гаражному кооперативу. Травмы получил 66-летний мужчина. Его в тяжелом состоянии госпитализировали. Медики оказывают необходимую помощь”, — рассказали детали в ОВА.

Дополнительно

В этот же день утром российские войска всадили по поселку Николаевка. Под обстрел попала машина скорой помощи.

Также сегодня, 18 сентября, враг с беспилотника целенаправленно ударил взрывчаткой по автостанции в Бериславе. Четыре человека пострадали. Сейчас их госпитализировали в больницу.

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