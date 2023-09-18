Херсонщина: ворог з БпЛА цілеспрямовано вдарив по місцю скупчення людей. Є постраждалі
Київ • УНН
КИЇВ. 18 вересня. УНН. Ворог з безпілотника цілеспрямовано поцілив вибухівкою по автостанції у Бериславі. Четверо постраждалих ушпиталено. Оновились дані щодо вчорашніх обстрілів Миколаївки - одного чоловіка вбито і одного поранено, пише голова Херсонської ОВА Олександр Прокудін, передає УНН.
Деталі
"російські війська зранку атакували Берислав з безпілотника. Постраждали четверо місцевих жителів", - повідомив Прокудін.
За словами голови Херсонської ОВА, окупанти цілеспрямовано атакували місце скупчення людей, скинувши вибухівку поблизу місцевої автостанції. Поранені – це троє чоловіків, 75, 56 та 73 роки, а також 67-річна жінка. Усі постраждалі зараз знаходяться у лікарні. Медики надають їм допомогу.
Також надійшло повідомлення про вчорашній вечірній обстріл Миколаївки. Близько девʼятої вечора окупаційні війська атакували будинки місцевих жителів. Загинув 40-річний чоловік, ще один – поранений.
Доповнення
Як раніше повідомляв УНН, російські війська у неділю та у ніч на понеділок продовжували обстрілювали населені пункти Херсонщини. Є загиблі та постраждалі. Про це повідомив голова Херсонської ОВА Олександр Прокудін. За минулу добу противник здійснив 92 обстріли, випустивши 502 снаряди з мінометів, артилерії, "Градів", БПЛА та авіації. По місту Херсон ворог випустив 13 снарядів.
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