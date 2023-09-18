Херсонщина: враг с БпЛА целенаправленно ударил по месту скопления людей. Есть пострадавшие
Киев • УНН
КИЕВ. 18 сентября. УНН. Враг с беспилотника целенаправленно попал взрывчаткой по автостанции в Бериславе. Четверо пострадавших госпитализированы. Обновились данные по вчерашним обстрелам Николаевки - один мужчина убит и один ранен, пишет председатель Херсонской ОГА Александр Прокудин, передает УНН.
Детали
"российские войска утром атаковали Берислав с беспилотника. Пострадали четверо местных жителей", - сообщил Прокудин.
По словам главы Херсонской ОГА, оккупанты целенаправленно атаковали место скопления людей, сбросив взрывчатку вблизи местной автостанции. Раненые – это трое мужчин, 75, 56 и 73 года, а также 67-летняя женщина. Все пострадавшие сейчас находятся в больнице. Медики оказывают им помощь.
Также поступило сообщение о вчерашнем вечернем обстреле Николаевки. Около девяти вечера оккупационные войска атаковали дома местных жителей. Погиб 40-летний мужчина, еще один – ранен.
Дополнение
Как ранее сообщал УНН, российские войска в воскресенье и в ночь на понедельник продолжали обстреливали населенные пункты Херсонщины. Есть погибшие и пострадавшие. Об этом сообщил председатель Херсонской ОВА Александр Прокудин. За минувшие сутки противник совершил 92 обстрела, выпустив 502 снаряда из минометов, артиллерии, "Градов", БпЛА и авиации. По городу Херсон враг выпустил 13 снарядов.
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