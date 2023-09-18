Українські війська за тиждень звільнили 5,2 кв. км на південному фронті - Міноборони

Деталі

Маляр зазначила, що українські військові просуваються на Мелітопольському напрямку.

«Південніше і східніше від Роботиного ми мали успіхи і протягом минулого тижня на південному напрямку було звільнено 5,2 кв. км», - сказала Ганна Маляр.

Загалом за час наступальних дій на півдні, як повідомляється, звільнено вже більше ніж 260 кв. км.

Доповнення

Сили оборони України продовжують вести оборону на сході та півдні України, наступальної операції на Мелітопольському напрямку та наступальні дії на Бахмутському напрямку. Протягом доби відбулося понад 35 бойових зіткнень на передовій.