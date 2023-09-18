Украинские войска за неделю освободили 5,2 кв. км на южном фронте - Минобороны
Киев • УНН
КИЕВ. 18 сентября. УНН. Силы обороны за прошедшую неделю освободили 5,2 кв. км на южном фронте. Об этом заявила в понедельник заместитель министра обороны Украины Анна Маляр во время включения с Military Media Center, пишет УНН.
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Маляр отметила, что украинские военные продвигаются на Мелитопольском направлении.
«Южнее и восточнее Роботино мы имели успехи и в течение прошлой недели на южном направлении было освобождено 5,2 кв. км», - сказала Анна Маляр.
В целом за время наступательных действий на юге, как сообщается, освобождено уже более 260 кв. км.
Дополнение
Силы обороны Украины продолжают вести оборону на востоке и юге Украины, наступательную операцию на Мелитопольском направлении и наступательные действия на Бахмутском направлении. В течение суток произошло более 35 боевых столкновений на передовой.