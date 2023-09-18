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Чотири людини загинули, ще семеро поранені - такі результати обстрілів окупантами Херсонщини

Київ • УНН

 • 205034 перегляди

КИЇВ. 18 вересня. УНН. Російські війська у неділю та у ніч на понеділок продовжували обстрілювали населені пункти Херсонщини. Є загиблі та постраждалі. Про це повідомив голова Херсонської ОВА Олександр Прокудін на своїй сторінці у Telegram, пише УНН.

Деталі

У результаті ворожого «прильоту» по Херсону у ніч на понеділок загинув 72-річний чоловік. Ще один - отримав травми, йому надана допомога на місці.

У Кізомисі окупанти влучили в приватний будинок. Від отриманих травм літня жінка померла на місці. Чоловіка 60 років у стані середньої важкості доставили до лікарні.

Під вогнем вночі була й Ольгівка. Постраждала 63-річна жінка. Її госпіталізовано.

За минулу добу противник здійснив 92 обстріли, випустивши 502 снаряди з мінометів, артилерії, "Градів", БПЛА та авіації. По місту Херсон ворог випустив 13 снарядів.

російські військові поцілили у житлові квартали населених пунктів області; фельдшерський пункт у Херсонському районі; територію та будівлю підприємства у Херсоні.

Через російську агресію за минулу добу 2 людини загинули, ще 4 - дістали поранення.

Доповнення

16 вересня на Херсонщині російські військові здійснили 77 обстрілів, випустивши 334 снаряди з мінометів, артилерії, "Градів", БПЛА, танків та авіації. Як наслідок — одна людина дістала поранення.

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