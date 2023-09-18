Четыре человека погибли, еще семеро ранены - таковы результаты обстрелов оккупантами Херсонщины
Киев • УНН
КИЕВ. 18 сентября. УНН. Российские войска в воскресенье и в ночь на понедельник продолжали обстреливали населенные пункты Херсонщины. Есть погибшие и пострадавшие. Об этом сообщил председатель Херсонской ОВА Александр Прокудин на своей странице в Telegram, пишет УНН.
Детали
В результате вражеского «прилета» по Херсону в ночь на понедельник погиб 72-летний мужчина. Еще один - получил травмы, ему оказана помощь на месте.
В Кизомысе оккупанты попали в частный дом. От полученных травм пожилая женщина скончалась на месте. Мужчину 60 лет в состоянии средней тяжести доставили в больницу.
Под огнем ночью была и Ольговка. Пострадала 63-летняя женщина. Она была госпитализирована.
За прошедшие сутки противник совершил 92 обстрела, выпустив 502 снаряда из минометов, артиллерии, "Градов", БПЛА и авиации. По городу Херсон враг выпустил 13 снарядов.
российские военные попали в жилые кварталы населенных пунктов области; фельдшерский пункт в Херсонском районе; территорию и здание предприятия в Херсоне.
Из-за российской агрессии за минувшие сутки 2 человека погибли, еще 4 - получили ранения.
Дополнение
16 сентября на Херсонщине российские военные совершили 77 обстрелов, выпустив 334 снаряда из минометов, артиллерии, "Градов", БПЛА, танков и авиации. В результате — один человек получил ранения.